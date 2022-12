Por Wesley Silas

No setor Cidade Industrial, o evento aconteceu das 9h às 13hs, mesmo com debaixo de fortes chuvas, a prefeita Josi Nunes não “arredou o pé” ouvindo a comunidade com conversas de olho a olho com os cidadãos em busca de soluções para os problemas locais.

Segundo um dos diretores que acompanhou a ação, o momento serviu para que a prefeita expusesse as realizações para 2.023, e ouvisse as reivindicações da comunidade, juntamente com o deputado eleito Eduardo Fortes, confirmando uma aliança que a cada dia se consolida. Outro nome presente que aproveitou para engajar com a população foi o vereador Matheus Monteiro.

“Esse é um trabalho de aproximação da gestão com a comunidade e o “Prefeitura nos Bairros” acontecerá todos aos sábados, o do dia 10/12, ficou a cargo do secretário de Saúde”.