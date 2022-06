por Wesley Silas

A prefeita Josi Nunes (PL) irá na próxima segunda-feira, 06, anunciar uma extensa programação de obras com investimentos de mais de R$ 30 milhões. Além de lançamentos de recapeamentos das avenidas centrais e visita em obras como o Mercado Municipal que teve que passar por mudanças devido a erros no projeto de engenharia que impossibilitou de entregá-lo aos comerciantes. Para o evento está previsto a presença do líder do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (PL).

A conclusão da operação tapa-buracos em todos os setores de Gurupi, assim como o anúncio do início de obras como a Via de Integração Mutuca Leste a Oeste, assinatura da ordem de serviços da Estação Cidadania e recapeamentos das Avenidas Maranhão e Pará estarão entre as obras que serão anunciadas pela prefeitura Josi Nunes que caminha para ter uma nova fase da sua gestão.