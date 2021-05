Share on Twitter

Share on Facebook

Com o objetivo de intensificar as ações da limpeza urbana e inibir a prática dos chamados “lixões”, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, instalou uma placa que contém o indicativo “Proibido Jogar Lixo e Entulho”, em um terreno às margens da Avenida Goiás, no bairro Jardim Boulevard. O local também será monitorado por câmera.

Por Redação

No informativo também consta a Lei Federal de crimes ambientais 9605/98, Art. 54, e o alerta sobre o monitoramento do local por meio de câmera de segurança. O local fica na região Norte da cidade, na saída para o Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG), e vinha sendo utilizado para descarte incorreto de lixo e entulhos.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Thiago Barros, o descarte incorreto tem sido tão comum no local, que a equipe de limpeza da pasta já foi designada para limpar o amontoado de lixo que se forma no local por mais de 10 vezes este ano. “Fizemos este trabalho em parceria com a Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) para evitar esta prática que se tornou comum ali naquele local”, explicou.

Multa

Segundo o Código de Posturas de Gurupi (Lei Municipal 1086/94), é proibido depositar entulhos e resíduos de qualquer natureza em terrenos urbanos, sejam lotes baldios, calçadas e vias públicas, evitando, assim, a proliferação de inúmeras doenças. Quem fizer isso está sujeito a multa de até R$ 1.740,00.

Denúncias

Quem flagrar alguém depositando lixo e entulho em locais inadequados pode denunciar pelos telefones: