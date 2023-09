Prefeitura inicia recapeamento de mais 15 km em CBUQ de ruas e avenidas do centro

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi segue investindo na melhoria da infraestrutura da cidade e inicia na próxima terça-feira, 26, mais uma etapa do serviço de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e de sinalização horizontal, em vias de grande movimento da região central.

Nesta etapa serão contempladas as Avenidas: Goiás, Pará e Maranhão (complementação), e as Ruas: M, D, 07, 15, 16 e 20. A utilização do CBUQ para o recapeamento foi uma decisão da prefeita Josi Nunes visando ofertar um serviço de melhor qualidade, durabilidade e por ser de aplicação e secagem rápida. Parte dos serviços serão realizados no período noturno, visando o menor tempo possível de interferência no trânsito. Quando houver necessidade de interdição de vias, haverá comunicação prévia.

“Seguimos investindo em obras de qualidade, duradouras, que vão mudar para melhor o visual da nossa cidade. Essas ruas e avenidas que serão contempladas nesta etapa, recebem um intenso fluxo de veículos e nosso asfalto é antigo, precisa ser revitalizado. Já fizemos uma parte da Pará e da Maranhão e agora vamos completar. Vamos recapear a Goiás da rua 13 até o Vila Nova e as outras ruas como a 7 e a 20, que precisam de um novo pavimento e sinalização. Tenho certeza que é essa mudança que a população espera e já estamos fazendo”, disse a prefeita Josi Nunes.

Os serviços de recapeamento em CBUQ fazem parte do plano de obras da gestão da prefeita Josi Nunes, visando a melhoria na qualidade de vida dos gurupienses. “Nossa cidade precisa de novas obras que estamos fazendo como a Via da Integração e a Estação da Cidadania. Mas também precisa de obras de recuperação de algumas estruturas, neste caso é o asfalto, que já é muito antigo. Com esse serviço, vamos revitalizar e prolongar a utilização com qualidade dessas vias. E também evitar a operação tapa buraco por um bom tempo nesses locais”, avaliou a Prefeita.

Emendas

A Chefe do Executivo Municipal agradeceu aos cinco deputados federais do Tocantins que destinaram um total de R$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais) em emendas para viabilizar essas obras. O deputado Carlos Henrique Gaguim destinou R$ 5 milhões, a deputada professora Dorinha R$ 2 milhões, Eli Borges R$ 1,2 milhões, Osires Damaso R$ 1 milhão e Tiago Dimas R$ 500.000,00.

“Somente com recursos próprios é impossível realizar os investimentos que Gurupi precisa. E por esse bom trânsito com nossos parlamentares, temos conseguido vitórias para nossa cidade e vamos realizar as obras”, disse a prefeita Josi Nunes, acrescentando que o montante excedente ao valor licitado será utilizado em outras obras em breve.

Confira os trechos que serão recapeados nesta etapa:

Avenida Goiás: da Rua 13 até o final do setor Vila Nova

Rua 7 (Ministro Alfredo Nasser): do trevo de acesso à BR-153 até a Avenida Brasília

Rua 20 (31 de Março) : do trevo de acesso à BR 153 até a Avenida Beira Rio

Rua D – Início na Avenida Goiás até a Rua M

Rua M – da rua D até o Mutuca 2

Avenida Amapá: do Mutuca 2 até a Rua 16

Rua 16 (Francisco Abreu): da Avenida Livre (saída pra Peixe) até a Avenida Goiás

Rua 15 ( Erlaksson Leitão Brito): da Avenida Livre (saída pra Peixe) até a Avenida Goiás