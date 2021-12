Por Redação

A equipe de técnicos da secretaria vai atender aos moradores no Colégio Cívico Militar do Setor Aeroporto, das 08 às 17 horas.

Conforme o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Eremilson Leite, os moradores que precisam da regularização deverão comparecer ao local com os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço.

O secretário comenta que é o início do sonho de muitas famílias. “Há mais de 25 anos as famílias do Jardim da Luz, aguardam pela realização de um sonho, que é adquirir o título de propriedade dos seus imóveis, então é chegada a hora. A prefeitura de Gurupi, por meio da secretaria de desenvolvimento urbano, dará o primeiro passo para essa realização com o Cadastro Social. Depois disso teremos outras quatro etapas e a previsão é entregar o título definitivo de propriedade em abril de 2022. É determinação da Prefeita Josi Nunes que regularizemos 10.000 propriedades nos próximos 3 anos”, explanou.

O cadastro social também será realizado no Povoado Trevo da Praia, nos dias 14 e 15 de dezembro. A equipe visitará a casa dos moradores.