Mesmo sem aulas presenciais, as 26 instituições de ensino da rede municipal de educação de Gurupi vão passar por sanitização e desinfecção contra o Coronavírus. A ação, que será realizada em ciclos, tem como objetivo garantir a segurança dos servidores que trabalham em regime de escalonamento. Outra medida preventiva entre os profissionais da área é a testagem rápida da Covid-19 para pessoas assintomáticas. O mutirão do exame já foi realizado em oito unidades de ensino.

A solução usada no combate ao vírus da Covid-19 nas escolas e creches municipais é uma mistura de peróxido de hidrogênio, ácido acético e água que seria muito eficaz para esterilizar os ambientes contra fungos, vírus e bactérias. O produto é pulverizado na parte externa e interna das escolas, e aplicado de forma isolada em pisos, portas e portões e nas recepções e secretarias, locais onde há mais circulação de pessoas.

“Até agora seis unidades escolares já passaram pela sanitização que teve início neste mês de abril. Agora vamos dar continuidade ao cronograma realizando ciclos e a meta é passar em cada escola de 20 em 20 dias”, explicou Maria José Ribeiro, Supervisora de Bloqueio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Gurupi.

HIGIENIZAÇÃO

Outra medida importante que deve ser mantida pela escola é a limpeza frequente de maçanetas, corrimões, interruptores de luz e outros objetos e superfícies que são constantemente tocados por quem frequenta esses ambientes. Segundo as orientações das autoridades em saúde pública, é indispensável para o reforço das ações individuais de prevenção e higiene, a aplicação do álcool 70%, ou lavagem das mãos com água e sabão.

Essas recomendações fazem parte de normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Todos esses cuidados são essenciais não só na prevenção da Covid-19, mas contra outras doenças de transmissão respiratória, como a gripe.

A desinfecção das escolas é realizada pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal da Saúde e CCZ. Os detalhes dessa ação de combate foram discutidos numa reunião entre os representantes do CCZ, o Chefe de Gabinete da Secretaria da Educação, Jhonata Moreira, e o Diretor Administrativo e Financeiro Vilson Rodrigues.

ESCOLAS ESTERILIZADAS

Escola Municipal Agripino De Sousa Galvao – Setor Bela Vista

Escola Municipal Domingos Barreira De Amorim – Jardim dos Buritis

Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães – Parque das Acácias

Escola Municipal Antonio Lino de Sousa – Alto dos Buritis

Escola Municipal Elizeu De Carvalho – Setor Industrial

Escola Municipal Benevenuto Alves Moreira – Povoado Trevo da Praia

EXAMES

As equipes de testagem da Secretaria Municipal da Saúde já percorreram oito unidades de ensino, incluindo escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI) da rede municipal de ensino. O teste de Covid-19 está sendo disponibilizado para professores e funcionários e será realizado enquanto houver estoque do produto.

Os exames são feitos por etapa, com a coleta do sangue por turma de servidores evitando assim, possíveis aglomerações. No teste é avaliado a presença de dois tipos de anticorpos diferentes e o resultado é conhecido 15 minutos após a coleta do material para análise. A medida visa assegurar um ambiente de trabalho livre do risco de contaminação pelo Coronavírus.

TESTAGEM REALIZADA

Escola Municipal Professor Valnir De Souza Soares – Jardim Medeiros

Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho – Vila Pedroso

Creche Espírita Pré-Escola Maria Madalena – Centro

Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães – Parque das Acácias

CEMEI Professor Josué Alves Moreira – Jardim Medeiros

CEMEI- Tânia Maria Marinho Scotta – Parque Residencial Nova Fronteira

CEMEI- Senador João Ribeiro – Parque Residencial Nova Fronteira