por Wesley Silas

Segundo a presidente interina do Sintet, Rosy Franca Silva Oliveira, após a reunião foi acordado em assembleia o fim da greve dos professores que iniciou no dia 11 de agosto.

“Ontem reunimos com a prefeita e ela apresentou uma proposta de reajustar em 5% o salário da carreira, se comprometeu em não cortar os pontos dos professores e estudar cada caso em relação ao afastamento dos diretores. Outra proposta foi de incorporar os salários que estão como benefício no salário base e dar o reajuste na carreira. Depois da reunião foi feita uma Assembleia e a categoria decidiu pelo fim da greve”, disse a presidente interina do Sintet, Rosy Franca Silva Oliveira.

De acordo com o vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, após uma reunião com a categoria a prefeita Josi Nunes aceitou a proposta que findou a greve.

“Com articulação nosso fizemos uma reunião no Sintet que iniciou às 18h e terminou às 22h com vários professores, diretores e ouvimos todos atentamente e formos conversar com a prefeita para chegar ao fim desta greve. Ontem em Palmas durante uma reunião com a presidente e os advogados do Sintet fizemos a proposta para retirar a complementação do piso e enquadrar no salário porque a complementação não incide na aposentadoria e, fora isso, um reajuste imediato de 5% e iniciar um estudo para aumentar este reajuste”, disse o vice-prefeito, Gleydson Nato.