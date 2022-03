Por Wesley Silas

Na ocasião o presidente da Associação Esporte Clube Castelo, Cristiano Pizoni desafiou o vereador PC, que também é contador, a sensibilizar a comunidade a destinar parte do imposto de renda às entidades que atuam em projetos voltados às crianças, adolescentes e idosos sem custos.

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 (ano-base 2021) iniciou no dia 7 de março e vai até as 23h59 do dia 29 de abril.

Como fazer as doações

Segundo a Receita Federal, destinando parte do seu imposto para as crianças ou idosos, caso você for receber restituição, você não gasta nada a mais. Destina e recebe o mesmo valor que iria receber sem destinar.

As entidades contempladas são a APAE, ABEMN, PROERD, AFAGU, Associação de Futebol Castelo e Associação Social Bombeiros.