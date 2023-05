Por Redação

Com a parceria, a comunidade de São Salvador que se desloca até Gurupi para fazer exames, consultas e diversos tratamentos médicos e não tem condições de custear despesas com alimentação e hospedagem, poderá se hospedar gratuitamente na Casa de Apoio. O espaço conta com uma estrutura organizada e aconchegante, com alimentação, dormitórios e funciona 24h.

“A Casa de Apoio em Gurupi é uma promessa nossa de Campanha para beneficiar centenas de famílias das regiões Sul e Sudeste do Tocantins”, destacou o deputado Eduardo Fortes que também é o idealizador do projeto e que em 10 dias de mandato inaugurou a Casa que segue em pleno funcionamento.

Fonte: Raquel Oliveira / Ascom Eduardo Fortes