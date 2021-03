Na quarta-feira, 03, foram contabilizados 10 novos casos de Covid-19 no município de Peixe, 34 pacientes em tratamento, destes 02 encontram-se internados e 17 aguardam resultados de exames.

por Wesley Silas

O Decreto 113 publicado nesta quinta-feira, 04, o prefeito de Peixe, Augusto Cesar Pereira dos Santos, resolveu proibir a distribuição e venda de bebidas alcóolicas para consumo no local, proibiu som automotivo por tempo prolongado nos perímetros urbanos, reduziu em 70% a presença de pessoas em templos religiosos, academias, e ginásio de esportes, campo Society, proibiu acessos as rampas do Rio Tocantins e permitiu o acessos aos moradores, proprietários de ilhas da margem direita do Rio Tocantins pela rampa da balsa localizada na extensão da Rua Irineu Silva.

Confira o Decreto

O Decreto determinou Toque de Recolher a partir das 22hs até às 05: