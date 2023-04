Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

“É uma satisfação poder atender mais pessoas na Casa de Apoio. Queremos, a cada dia, ampliar as parcerias com o municípios, e hospedar quem mais precisa”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes, idealizador do espaço.

Eduardo Fortes reforçou também que o “espaço segue pleno funcionamento atendendo pacientes e seus acompanhantes que se deslocam até Gurupi para exames, consultas e tratamentos médicos, mas não têm condições de pagar por uma hospedagem e alimentação”.

Casa de Apoio

A Casa de Apoio Nova Esperança conta com localização estratégica e está próxima ao hospital regional de Gurupi (HRG). Dispõe de 20 leitos, alimentação gratuita, estrutura aconchegante e funciona 24 horas. Conta também com refeitório, sala, espaço para livre convivência, horta entre outros.

Para se hospedar é necessário atender critérios, como reserva com antecedência, encaminhamento de departamento social de município ou do hospital entre outros.