por Redação

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (SIC), cedeu um espaço na feira coberta de Paraíso do Tocantins, para que os alunos do Curso de Medicina da Universidade de Gurupi (Unirg) do Campus de Paraíso, possam realizar uma programação em alusão ao Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar.

A ação é realizada com o objetivo de levar informações a população, sobre manobras importantes que salvam vidas, visando a diminuição no número de mortes causadas por parada cardiorrespiratória. Coordenada por alunos da Liga de Urgência e Emergência do curso de medicina, o evento será realizado na feira coberta de Paraíso, no próximo sábado, dia 19, a partir das 6:30h da manhã até as 18:30h da tarde.

Com o objetivo de apoiar e incentivar ações de cunho social e informativo, a prefeitura através da SIC contribui com a liberação do espaço público, conforme explica o Secretário da pasta, Roberto Bandeira: “O evento contará com médicos e acadêmicos de medicina devidamente treinados nas habilidades exigidas. Agradecemos a diretora da Unirg por essa grande parceria com o poder público, levando informações à população.”

Segundo informações da equipe organizadora, é fundamental levar conhecimento em Reanimação Cardiopulmonar (RCP), pois “as ações realizadas durante os minutos iniciais de atendimento a uma emergência são críticas em relação à sobrevivência da vítima.”

Por: Carol Azevedo

Foto: Davi Andrade Melo