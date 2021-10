O curso durou três dias, tendo iniciado dia 13 com aulas teóricas e práticas em sala de aula, com uma carga de 30 horas/aula. Apesar de simulações com equipamentos e bonecos nas aulas teóricas, a simulação do acidente em plena Avenida Ayrton Senna, próximo à feira, garantiu maior realidade às situações que os profissionais vão enfrentar no dia a dia.

Na aula prática foi utilizada uma motocicleta na simulação de acidente de trânsito, tendo as vítimas fratura raque-medular, resultante da queda de moto. No decorrer do curso, também houve simulações de ferimentos com arma branca, esfacelamento, visceração, traumas de membros superiores, além de crânio-encefálico.

Para o prefeito de Palmeiras do Tocantins, Júnior Noleto (MDB), esses cursos são importantes, pelo conteúdo de atualizações necessárias a um atendimento cada vez melhor dos servidores da saúde municipal à população. “A população palmeirense merece um atendimento com qualidade cada vez melhor”, ressalta Noleto.

Provas de conhecimentos gerais relativas ao tema do curso, foram aplicadas para avaliar o aproveitamento dos participantes, compostos de profissionais da saúde e representantes da sociedade organizada.

Ao final das avaliações, houve a entrega de certificados para os participantes que atingiram notas de conhecimento satisfatórias.