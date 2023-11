Prefeitura de Palmas homologa resultado final do processo de credenciamento para locação de ônibus urbanos

A Prefeitura de Palmas, por meio da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 16, a homologação do resultado final do processo de credenciamento para a seleção de empresas destinadas à prestação de serviços de locação de até 100 ônibus urbanos na Capital. O procedimento, estabelecido pela Lei Nº 8.666/1993, tem como objetivo atender às demandas da Agência em relação ao transporte coletivo.

As empresas habilitadas, ambas declaradas aptas após análise rigorosa em conformidade com as normas estabelecidas a participarem do processo são: Atlântico Transportes Ltda e Sightseeing Rio Transporte de Passageiros Ltda.

O edital prevê a contratação de até 100 veículos. No total, 21 veículos foram credenciados com fabricação no ano de 2019, 35 modelos foram fabricados a partir de 2020, 30 são do ano de 2022, e 20 veículos correspondem ao ano de 2023. Outras especificações incluem a adaptação para o transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, seguro para terceiros, sistema de monitoramento, motor a diesel, ar-condicionado e quilometragem livre, ou seja, quando é possível andar à vontade com o veículo alugado, sem se preocupar com a distância percorrida ou com o pagamento por km rodado.

A chegada da primeira remessa de ônibus está prevista para ocorrer ainda neste ano e representará um marco positivo para a mobilidade urbana em Palmas. A locação não apenas fortalece o sistema de transporte, mas também traz benefícios tangíveis aos cidadãos, contribuindo para a otimização dos serviços prestados pela prefeitura. A iniciativa reforça o compromisso da prefeitura em atender às necessidades crescentes da comunidade, contribuindo para uma experiência de deslocamento mais confortável e eficaz.

A lista detalhada dos veículos relacionados a cada empresa credenciada pode ser conferida aqui.