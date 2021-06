por Redação

A Prefeitura de Palmas informa que a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) continuará seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI) quanto à ordem de vacinação dos grupos prioritários, bem como adotará as orientações do Ministério da Saúde constantes na Nota Técnica nº 717/2021, de 28 de maio de 2021, quanto aos critérios para imunização dos trabalhadores da Educação.

Assim, conforme a disponibilização de doses pelo Ministério da Saúde para o município de Palmas, a Semus adotará a seguinte ordem de prioridade: profissionais de creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA e na sequência os trabalhadores da educação do ensino superior.

Para se vacinar, é preciso fazer o agendamento por meio do sistema de cadastro da Semus. O trabalhador da rede pública de ensino deverá apresentar documentos pessoais e comprovante de vínculo com a atividade, como o último contracheque. Já os trabalhadores da rede particular de ensino deverão apresentar, além do contracheque, declaração do empregador informando a unidade escolar e o nível de ensino em que atua.

O agendamento pelo site https://coronavirus.palmas.to.gov.br/vacina/agendamento estará disponível a partir da tarde desta terça-feira, 1º de junho.