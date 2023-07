Por Redação

A Prefeitura de Palmas, através da prefeita Cinthia Ribeiro, lamenta o falecimento desse líder político que foi patrono da nossa cidade. “Um homem forte e visionário. Era dono de um coragem que transformou sonhos em realidade, que permitiu que o progresso chegasse ao antigo Norte de Goiás, que contribuiu para a diminuição da desigualdade social. Tive o privilégio de uma convivência mais próxima, receber suas orientações e seus conselhos, tanto no aspecto pessoal quanto como gestora pública, e gratidão é palavra que representa muito do sentimento que tenho por esse grande homem. Agora, cabe a nós, tocantinense e palmenses, dar continuidade ao seu legado”, destaca prefeita Cinthia.

A prefeita Cinthia argumenta que cabe o decreto em razão da história política de Siqueira na criação do Tocantins, onde foi governador por quatro mandatos, e de Palmas. “A idade avançada de 94 anos e os problemas de saúde que enfrentou ao longo dos últimos anos, acabaram por silenciar a voz da história viva do Tocantins, Siqueira Campos, que teve o falecimento anunciado, após seis dias de internação, na noite desta terça-feira de 4 de julho de 2023, não deixa somente familiares consternados, mas gerações que viram um homem forte e guerreiro desempenhar com total afinco a luta pela liberdade e desenvolvimento de nosso Estado”, trecho do decreto.