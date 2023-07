por Redação

As inscrições para o processo começam nesta quinta-feira, 13, e seguem até 24 de julho. O Edital de Seleção nº. 5/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) dessa quarta-feira, 12, nas páginas 21 a 23.

O programa é voltado para as pessoas que concluíram o ensino médio em escola pública ou em escola priva com bolsa de estudos de 100% do valor da mensalidade. Também podem participar aqueles que estão cursando o 3º ano do ensino médio em escola pública ou privada com bolsa integral.

Não poderão participar do processo de seleção as pessoas que não residem em Palmas, possuem graduação ou estejam cursando o ensino superior.

Para se inscrever, o candidato deverá entregar em um envelope lacrado na sede da FJP:

Formulário de inscrição preenchido (anexo I do edital);

Cópia de documento oficial de identificação;

Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Cópia da Carteira de Reservista para os candidatos do sexo masculino;

Cópia do comprovante de residência ou do contrato de locação de imóvel, em caso de imóvel alugado. Se o comprovante ou contrato de locação de imóvel não estiver no nome do candidato, o mesmo deverá fazer uma declaração de próprio punho explicando a situação;

Cópia do último comprovante de renda familiar;

Cópia do comprovante de escolaridade: certificado ou declaração do ensino médio. Se o candidato é egresso ou ingresso da rede privada de ensino, deverá apresentar o comprovante da instituição de ensino, confirmando a declaração de bolsa de estudos;

Em caso de participação em Programa Social o inscrito deverá apresentar declaração de benefício ou comprovante de participação.

O local para a entrega da documentação é na sede da Fundação Municipal da Juventude de Palmas, situada na Arse 42, Avenida 4, Parque Cesamar, das 13 às 19 horas.

A FJP tem como objetivo com o programa Vem Enem promover a seleção de jovens de baixa renda, prioritariamente matriculados ou egressos da rede pública de ensino, para ao curso pré-vestibular facilitando o acesso ao ensino superior.

Texto: Elionay Carvalho – estagiária sob supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom