Por Redação

Com a experiência positiva em 2021, a Secretaria Municipal de Educação de Gurupi manteve para este ano a descentralização da programação das festividades da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, e cada escola deve realizar suas atrações.

O tradicional desfile cívico-militar da rede municipal não será realizado no Centro da cidade. As atividades serão realizadas com os alunos dentro de cada unidade escolar e também com os desfiles na rua, em cada bairro, facilitando a participação da comunidade e descentralizando as comemorações.

A data faz parte do calendário escolar e é considerada dia letivo. A programação deve acontecer apenas no período matutino, a partir das 07 horas. Todas as 26 escolas receberam, antecipadamente, os kits com os temas que devem ser trabalhados na comemoração da pátria.

Faz parte do kit, o livro “Gurupi minha identidade, minha história”, organizado pelos autores Ana Cristiane Alves de Andrade Dias, Emílio Rodrigues Lopes e Roberto José Ribeiro. Na obra, há informações sobre a história de Gurupi e seus aspectos como meio ambiente, cultura, economia e cidadania.

“Essa é uma das datas comemorativas mais importantes do país, justamente por celebrar um dos momentos marcantes da nossa história: a nossa Independência. E essa é uma forma de ensinar sobre o processo político-democrático do lugar onde vivemos. É onde eles têm contato com valores como a cidadania, o patriotismo, e também a importância de cuidar e zelar do lugar onde moram”, pontuou o Secretário de Educação de Gurupi, Davi Abrantes.

No Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Senador João Ribeiro, a diretora Rosenilde Rodrigues Lima Reis, conta que a data comemorativa provoca uma grande mobilização. “Esse é um momento histórico, já que o Cemei tem apenas 03 anos, nesse tempo enfrentamos uma pandemia e não teve desfile na cidade. Então essa é a primeira vez que nós vamos ter essa experiência. E, dessa maneira, realizado no seio da comunidade escolar, no alcance do nosso público, se torna ainda mais interessante e também teremos um número maior de alunos”, destacou a diretora, ressaltando que as atividades irão acontecer nas proximidades do Cemei.