Por Redação

Com ações efetivas, a Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal da Educação conseguiu garantir o acesso à educação para quase 70% dos alunos que estavam ‘evadidos’. O quantitativo total, segundo censo de 2021, era de que o município de Gurupi estaria com 147 alunos fora da escola. E depois de um trabalho intersetorial, a Secretaria Municipal da Educação, rematriculou 100 alunos, chegando a 68% da meta, ainda em 30 de março desse ano.

Segundo a coordenadora operacional do programa em Gurupi, Jessica Sarah Campos, o resultado só foi possível por causa de um trabalho integrado e comprometimento da equipe.

“O BAE (Busca Ativa Escolar) é uma estratégia que tem por objetivo a garantia de diretos das nossas crianças e adolescentes, a pandemia trouxe uma realidade triste de evasão e exclusão escolar em nosso município, principalmente na educação infantil e no ensino médio, diante desse cenário a Prefeitura de Gurupi realizou a adesão ao BAE, por meio do Selo Unicef, trabalhando arduamente de maneira intersetorial, com o objetivo de regatar essas crianças e adolescentes e garantir o acesso a educação, saúde e outros. Conseguimos alcançar a meta, mas nosso trabalho ainda não acabou, estamos trabalhando para em breve atingir 100% de (Re)matriculas na nossa rede de ensino”, ressaltou.

Busca Ativa Escolar

A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e outras entidades, tem como objetivo identificar e trazer de volta para a escola crianças e adolescentes que estejam fora do ambiente escolar.

Essa é uma ferramenta essencial para o combate à evasão e ao abandono escolar, promovendo o direito à educação e possibilitando um futuro melhor para as crianças e jovens do município. A Prefeitura de Gurupi, liderada pela prefeita Josi Nunes implementou estratégias eficazes que resultaram no cumprimento da meta, de resgatar no mínimo a metade dos alunos considerados evadidos ou excluídos da rede municipal de ensino, antes mesmo do prazo estabelecido (31 de maio de 2023).

BAE em Gurupi

Desde o início do programa, a Prefeitura de Gurupi investiu em ações abrangentes e integradas. Além disso, deu mais condições às escolas com a aquisição de aparelhos de celular, facilitando a comunicação com o pais, família dos alunos. Foram realizadas campanhas de conscientização, formações e mobilização envolvendo escolas, professores, pais, alunos e a comunidade em geral. Através de visitas domiciliares, a equipe identificou crianças e jovens que estavam fora da escola, analisando as principais causas do afastamento e traçando estratégias individuais para cada caso.

O resultado de várias ações foi um avanço significativo na inclusão educacional em Gurupi. O secretário municipal da educação professor Davi Abrantes expressou sua satisfação com o sucesso do programa e destacou a importância da educação para o desenvolvimento da cidade. “Estamos muito felizes em atingir essa meta antecipadamente. A gestão da prefeita Josi Nunes tem o compromisso de garantir que todas as crianças de Gurupi tenham acesso à educação de qualidade e possam construir um futuro promissor”, disse.

O êxito na implementação do Busca Ativa Escolar em Gurupi serve como exemplo para outras cidades, mostrando que é possível superar desafios e alcançar resultados positivos quando há comprometimento e investimento na educação. A prefeitura continua trabalhando para manter os alunos na escola e garantir que a inclusão educacional seja uma realidade duradoura em Gurupi.