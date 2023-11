Prefeitura de Gurupi, Sistema S e Comtur lançam Rota Gastronômica para impulsionar o turismo e apoiar negócios

Por Redação

Com o objetivo de fomentar e contribuir para o desenvolvimento de negócios no setor culinário e atrair turistas para conhecer a gastronomia local, a Prefeitura de Gurupi é parceira da Rota Gastronômica promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins (Sebrae /TO), por meio do projeto de Agentes de Roteiros Turísticos Sebrae Tocantins, em parceria com o Sesc, Senai, Fecomércio e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

A Rota Gastronômica de Gurupi foi lançada oficialmente na tarde desta sexta-feira, 17, no Sesc. A Rota contará com a participação de 22 estabelecimentos alimentícios locais.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, comentou que a Rota Gastronômica vai inspirar os empreendedores do setor culinário a aprimorarem suas habilidades. A Prefeita também destacou que a iniciativa oferece uma oportunidade única para gurupienses e turistas explorarem o que Gurupi tem de melhor em termos de gastronomia.

Josi Nunes ressaltou que a Rota Gastronômica cria um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável dos negócios do ramo alimentício, fortalecendo a identidade gastronômica local e contribuindo significativamente para a geração de empregos e renda na região.

“A Rota Gastronômica é um passo significativo na promoção do turismo local, no estímulo aos empreendimentos culinários e na consolidação de Gurupi como um destino gastronômico”, reforçou, completando que os pratos indicados pelos empresários farão parte da publicidade oficial da Rota Gastronômica de Gurupi, por meio de um site construído especialmente para este fim.

A secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, salientou que a Rota Gastronômica representa mais uma ação estratégica no fortalecimento das políticas de atração turística da cidade. Ela enfatizou que esta é uma oportunidade ímpar para os turistas explorarem e apreciarem os diversos sabores oferecidos em Gurupi.

Liliane Pagliarini explicou que a Secretaria de Cultura e Turismo juntamente com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia vai disponibilizar um site com todos os estabelecimentos que participam da Rota, o que vai oportunizar os turistas conhecerem os pratos e auxiliar no turismo de Gurupi. “Nossa Rota vai mostrar o que temos de melhor na nossa cidade”, destacou.

A gerente do Sebrae regional/Sul, Paula Alencar, comentou que a Rota Gastronômica está sendo realizada em todas as regionais com o objetivo de fomentar a culinária e é uma oportunidade de apresentar o que os estabelecimentos têm de melhor a oferecer.

“A ideia é aperfeiçoar esse projeto, incluindo oficina de drinks, incluindo mais empresas, mais sabores. Temos um longo caminho a percorrer, mas demos o pontapé inicial com essas 22 empresas que toparam entrar nesse projeto e estão mostrando o que tem de melhor”, destacou.

Daniel Morgenstern, empresário de restaurante, participa pela primeira vez de eventos do tipo. “Vai colocar a gastronomia de Gurupi no setor do Turismo, que era o que estava faltando”, disse Daniel. O restaurante levou para a degustação a carne de panela e a famosa maionese gaúcha, duas especialidades da casa.

Juarilson Azevedo, empresário de um restaurante de peixes, destacou que a Rota Gastronômica chegou em um bom momento. “Estamos felizes em participar desta Rota. Gurupi tem excelentes estabelecimentos de culinária e a divulgação através desse evento é muito importante para nós, pois estará acessível aos turistas e vai nos ajudar, pois certamente, ao conhecer os produtos, o turista virá ao nosso estabelecimento e perceberá a nossa qualidade”, enfatizou.

Participaram do evento 22 empresas instaladas no município: Sabores Gourmet; Divino Café; Ultra Empadinha; Cheirin Bão; Restaurante Pag o Peso; Mezza Casa Churrascaria; Restaurante Sabor da Terra; Cozinha do Tchê; Art Paladar Restaurante; Restaurante Dona Helena; Oiti Hotel; Di Napoli Plaza Hotel; Dom Garcia Pizzaria; Veneza Bar e Restaurante; Fortunato Gastrobar; VS Sushi; Grelhado Burger; Casa Branca Hamburgueria; Prazeres do Peixe Gastrobar; Império da Carne de Sol; Mutuquinha Bar e Espetaria Barão.