A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura segue intensificando os serviços de instalação, recuperação e modernização da rede de iluminação pública em toda a cidade. O intuito é melhorar a qualidade da iluminação pública e promover mais segurança a população.

“Recebemos a cidade com 11.600 luminárias de LED, porém estavam apresentando problemas, os moradores vivem ligando e reclamando que as luminárias estão piscando, então nos comprometemos em trocar as 11.600 lâmpadas, já trocamos 5 mil e até o final do mandato vamos trocar todas elas”, afirmou Josi.

A Prefeita Josi Nunes reforçou ainda que um compromisso da sua gestão é a melhoria e modernização da rede de iluminação pública da cidade, como por exemplo a substituição das lâmpadas de LED, uma reclamação antiga de moradores.

Na gestão da Prefeita Josi Nunes cerca de 400 famílias tiveram acesso aos serviços de iluminação pública. “São aquelas famílias que para ter energia em suas casas, usavam a do vizinho e pagavam a energia com o vizinho, nós fizemos o rebaixamento para 400 famílias e essas famílias conseguiram regularizar suas situações e agora têm acesso à energia”, frisou a Prefeita.

Para a extensão, modernização e melhorias no setor de iluminação pública da cidade, serão investidos esse ano cerca de R$ 600 mil em recursos oriundos da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Parque Filó Moreira

Para instalação da rede de iluminação no Parque Filó Moreira o valor investido é de R$ 117.419,22, que serão pagos à Energisa, oriundo de recursos próprios do município arrecadados por meio da taxa de iluminação pública. Esse montante será pago à Energisa em 18 vezes. Além disso, a Prefeitura adquiriu a parte 32 luminárias de LED 150w, a R$ 480,00 cada, 32 braços de aço galvanizado de 1,50m a R$ 178,00 reais cada unidade, 180 metros de cabo 2,5mm por R$ 1.980 reais e 32 relê fotoelétrico que custaram R$ 256,00, totalizando R$ 23.292,00 em materiais.

A instalação dos postes e da rede de energia, executadas pela equipe da Energisa, teve início no dia 07 de junho e finalizou na última sexta-feira, 07 de julho, na segunda, 10, a equipe da infraestrutura do município iniciou a instalação dos braços com a luminária. A previsão é de finalizar o serviço nesta sexta-feira, 14.

No Parque Filó Moreira serão instalados os prédios do Ministério Público Estadual (MPE), Defensoria Pública Estadual (DPE), Ministério Público do Trabalho (MPT), Justiça Federal (JF), Fórum, Câmara Municipal de Gurupi, DNIT, Ministério Público Federal (MPF) e Associação da Casa Própria.