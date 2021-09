por Wesley Silas

Segundo relatou um dos empreendedores (leia aqui) da região afetada com a falta de drenagem pluvial, as tratativas com a Prefeitura de Gurupi iniciaram no início da obra, antes do início do período da chuva. Naquela ocasião, ele informou que no dia 01 de setembro de 2020 as empresas que investem na região como o Grupo Araguaia, Clube do Tiro, Loja Nosso Lar, Catedral da Assembleia de Deus e uma academia chegaram a enviar um oficio em conjunto alertando a Prefeitura sobre o problema da falta de drenagem pluvial de uma área pública despejada numa área privada. Na época o então secretário de Infraestrutura informou ao Portal Atitude que a licitação estaria marcada para o dia 17 de outubro, logo após a eleição municipal, que teve o candidato a sucessão do ex-prefeito, Laurez Moreira derrotado para a atual prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

“Após licitação ser cancelada um dia depois das eleições e recursos destinados para outros fins, gestão Josi Nunes e Gleydson Nato retoma conversas com empresários e em parceria com os mesmos dá início, de forma direta, a drenagem na Vila Guaracy. Isso é gestão de compromisso”, disse o o Secretário Municipal de Infraestrutura, Thiago Barros, que enviou ainda uma cópia do ofício (leia aqui) da desistência da licitação pela gestão anterior.

Com o início da obra, agora os empreendedores e moradores de setores como a Vila Guaracy, esperam que a obra termine antes do início do período das chuvas, pois em 2020, as águas da primeira chuva na região da Vila Guaracy, sentido Parque Filó Moreira e DNIT, foram violentas e chegou a romper o muro da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) e um dos veículos que estava no pátio foi levado pela enxurrada para dentro do canteiro de obra do Shopping Araguaia, provocando prejuízo de, aproximadamente, R$ 300 mil devido a destruição de materiais como paredes e outros.

Com a conclusão da drenagem profunda, as águas das chuvas que desaguam na Vila Guaracy e na Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) serão direcionadas para a drenagem profunda que há na paralela na travessia urbana da BR-153 chegando ao córrego Mutuca.