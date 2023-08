por Redação

As tradições estão prestes a ganhar um novo brilho neste mês de setembro, quando a cidade de Gurupi volta a celebrar o Dia da Independência com um desfile cívico repleto de novidades. A Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal da Educação está preparando um evento que promete marcar a história, mantendo o encanto do tradicional desfile, porém, desta vez, com um toque moderno e empolgante. No povoado Trevo da Praia, a celebração acontece no dia 5 de setembro, a partir das 8 horas da manhã.

Em Gurupi, o desfile acontecerá em um novo circuito, percorrendo a avenida Pará, o mesmo espaço em que foi realizado o Carnaval desse ano. E também acontecerá de forma antecipada, em data e horário inéditos, para que todos possam participar e desfrutar dessa celebração única. Esse ano, será no dia 6 de setembro, a partir das 17 horas e participam da celebração, as escolas municipais, estaduais e forças policiais, com o tradicional desfile da tropa e das viaturas.

Avenida Pará: O Novo Palco da Celebração

A avenida Pará, famosa por sua ampla extensão e infraestrutura, será o novo cenário para o desfile cívico deste ano. Esse circuito revitalizado trará uma experiência diferenciada aos espectadores, permitindo uma visão privilegiada e confortável de todos os momentos marcantes que fazem parte do feriado mais importante para o país. A cidade ganha uma oportunidade ímpar de viver a história em um trajeto que reflete a união e a força de Gurupi.

Nova data e novo horário

O desfile ganhou uma nova perspectiva, com o evento começando no final da tarde e na véspera do feriado. E foi estrategicamente escolhido para oferecer uma atmosfera única ao desfile, com a luz do entardecer, conferindo uma aura especial aos participantes e espectadores, com o clima mais ameno. A antecipação da festa, também foi uma maneira de beneficiar a comunidade escolar e todos em geral. Segundo o secretário municipal da educação, professor Davi Abrantes, a decisão de antecipar a celebração, contribuiu para usufruir da folga, conforme o calendário escolar. “Com uma nova localização, uma nova data e um horário estratégico, o desfile cívico em comemoração a Independência do Brasil em Gurupi, promete ser um marco memorável. A comunidade está convidada a se unir para celebrar a independência do Brasil em grande estilo, honrando as tradições enquanto abraça a evolução. A avenida Pará se prepara para receber cidadãos orgulhosos de sua história e ansiosos por um espetáculo que ficará gravado na memória de todos”, ressaltou.

O desfile cívico é uma oportunidade valiosa para nossos jovens e toda a sociedade, compreenderem a história do nosso país e a importância da independência. Neste ano, buscamos a conexão entre passado e futuro, enaltecendo a história de Gurupi. As escolas municipais vão trabalhar os temas, que constam no livro ‘Gurupi Minha Identidade, Minha História’ dos autores Ana Cristiane Alves, Emílio Rodrigues e Roberto José Ribeiro (Robertão).

Compromisso com a Tradição e a Inovação

Famílias, amigos e toda a comunidade de Gurupi terão a chance de vivenciar a emoção do desfile cívico de uma forma completamente nova e cativante. A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, ressaltou a importância de manter as tradições vivas, enquanto se abraça a inovação. “Ano passado não conseguimos fazer desse momento, uma comemoração com todos. O desfile teve que ser segmentado, e só na área da escola, mantendo todos os cuidados sanitários. Mas esse ano, queremos que a comemoração da Independência seja um momento de unidade e celebração da nossa história. Estamos empenhados em proporcionar à nossa comunidade uma experiência única neste desfile cívico, mantendo o respeito pela tradição e, ao mesmo tempo, incorporando elementos que enriqueçam esse momento”, ressaltou.