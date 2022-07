Por Redação

Além da antecipação do repasse de R$ 18 milhões para janeiro de 2023, relativo ao período de 10 anos, também foram discutidos outros assuntos como a ampliação da rede de tratamento de água para o Povoado Trevo da Praia; a possibilidade de o município receber uma franquia no consumo de água por parte da concessionária; melhorias na prestação dos serviços de saneamento; e a viabilidade da empresa devolver ao município a responsabilidade sob a represa localizada no setor Jardim das Bandeiras, para a construção de um Parque para lazer da comunidade.

Para a Prefeita Josi Nunes, foi um encontro importante para tratar de assuntos de interesse do município. “Tratamos sobre desafios com relação ao saneamento, e fizemos um apontamento de uma série de itens que entendemos que o município precisa ser compensado. Solicitamos a antecipação da outorga desta concessão que eles já aceitaram no valor de R$ 18 milhões, previsto para recebermos em janeiro, também solicitamos uma franquia no consumo de água de todos os órgãos e equipamentos Públicos do município para que tenhamos uma compensação melhor e mais investimentos”, disse a prefeita.

“Aproveitamos a oportunidade para falarmos sobre a represa no Jardim das Bandeiras que hoje está sob responsabilidade da BRK e solicitamos o retorno desse espaço para o município porque temos prevista a construção de mais um parque em Gurupi. Também falamos sobre tratativas que vamos ter entre a nossa agência, a AGRF, junto com a agência estadual, a ATR, que são responsáveis por todo esse processo de Regulação e Fiscalização, para que em conjunto possamos cumprir uma fiscalização muito mais concreta com relação a todos esses trabalhos, para que todos saiam ganhando, a empresa, o município e a comunidade”, explicou Josi Nunes.

O presidente da AGRF, Sargento Jenilson, destacou que a reunião foi fundamental para que a agência avalie o plano de ação da concessionária para os próximos 10 anos e melhorias nos serviços à comunidade.

“Estamos buscando condições para que possamos trazer benefícios concretos para Gurupi. Uma das metas é anteciparmos as outorgas e implementar uma franquia para que possa diminuir os custos para Gurupi, além de melhorias dos serviços com relação ao cidadão. Temos a expansão do sistema de esgoto sanitário, necessidade de ampliação da rede de tratamento de água, e todas essas demandas passam por alguns ajustes que a gente espera que sejam concretizados ainda neste ano e no ano que vem”, relatou.

Para a diretora de Engenharia e Operação da BRK, Sandra Leal, a reunião foi produtiva.

“A BRK está no município há muitos anos e temos feito investimentos relevantes nos últimos anos. A prefeita tem apresentado projetos bem interessantes na área em que atuamos que é o objeto do nosso contrato de concessão e estamos sempre abertos a parcerias. As propostas da prefeita são bem objetivas e que de fato vão trazer benefícios para a população e ao meio ambiente. Vamos dar continuidade a essas discussões e esperamos sim continuar contribuindo com Gurupi”, frisou.

Também participaram da reunião a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay; o secretário de Juventude e Esportes, José Carlos Bessa; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias; o secretário de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes; e a coordenadora do programa Inova Gurupi, Adriana Terra.