Prefeitura de Gurupi reduz horário de aulas na rede municipal de ensino durante a onda de calor

por Redação

A partir desta quarta-feira, 27, as escolas municipais passam a ter um horário reduzido temporariamente, visando o conforto e a saúde de nossos alunos, professores e equipe escolar.

A decisão de ajustar o horário escolar tem como principal objetivo proteger nossos alunos e colaboradores dos impactos adversos das altas temperaturas que vêm sendo registradas recentemente em Gurupi. Reconhecemos que a exposição prolongada ao calor pode prejudicar a concentração, o desempenho escolar e o bem-estar geral dos envolvidos nas atividades escolares.

Nesse sentido, o novo horário será o seguinte nas escolas de tempo parcial:

Turno Matutino: saída às 10h30.

Turno Vespertino: saída às 16h30.

Nas escolas de tempo integral:

Os horários permanecem, uma vez que já tem horário diferente de saída.

Já nos CEMEIS (Centro Municipal de Educação Infantil):

A saída será antecipada para às 16h30.

Este ajuste no horário escolar começa a valer nesta quarta-feira e permanecerá em vigor até que as condições climáticas se estabilizem e as temperaturas voltem a níveis aceitáveis para a realização das atividades escolares em horário regular.

Ainda na semana passada, a secretaria municipal da educação enviou ofício às escolas sobre recomendações a serem aplicadas nas unidades, durante a onda de calor. Entre elas, a suspensão de todas as atividades físicas ao ar livre, que envolvam esforço físico em toda a rede municipal de ensino, ainda a adaptação do cardápio da alimentação escolar e orientação e incentivo à ingestão de líquidos.

A Prefeitura de Gurupi e a Secretaria Municipal de Educação estão comprometidas com a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no processo educacional. Esta medida temporária visa garantir que nossos alunos continuem recebendo uma educação de qualidade, ao mesmo tempo em que são protegidos dos efeitos adversos do clima quente.