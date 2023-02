Por Redação

Nesta quarta-feira, 1º/03, a Prefeitura de Gurupi receberá o certificado do Selo Município + Azul Caixa, um reconhecimento concedido pela Caixa Econômica Federal aos municípios que se destacaram em 2022 na aplicação de boas práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental na gestão pública. A solenidade está marcada para às 10 horas, no auditório do Ipasgu, que fica no Centro Administrativo, saída para Peixe.

Gurupi é a primeira cidade do Tocantins a obter o Selo Município + Azul Caixa, após conquistar a categoria Topázio, com 75 pontos, e também foi destaque nacional sendo a 6ª cidade do Brasil a conquistar o Selo. Com a certificação, o município agrega condições diferenciadas na contratação de serviços e de produtos bancários, proporcionais ao nível alcançado.

O Selo Município + Azul Caixa reconhece municípios cujos indicadores, usados para a classificação, apontam a adoção de soluções mais eficientes, com transparência e sustentabilidade, objetivando incentivar a gestão responsável, a melhoria da qualidade de vida do cidadão e a otimização do uso de recursos naturais geridos pelo governo local.