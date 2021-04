Share on Twitter

Começa na próxima segunda-feira, 19, a primeira etapa da “Operação Cidade Limpa”, que será realizada em todos os bairros de Gurupi. A ação faz parte do cronograma de mutirão de recolhimento de entulho e galhada da Prefeitura, que será coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, e que conta com a parceria das Secretarias de Saúde e de Planejamento e Finanças.

Por Redação

Para facilitar a coleta destes resíduos, a cidade foi dividida em 06 microrregiões, compostas por vários bairros, e a cada semana o mutirão será realizado em uma região diferente.

“A Operação Cidade Limpa quer proporcionar um município cada vez mais limpo e também mais qualidade de vida para a nossa população. Os trabalhos visam inibir o acúmulo de água das chuvas, entupimento de bueiros e das galerias de águas pluviais”, frisou o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Barros.

“Queremos que nossa cidade fique mais limpa e mais bonita, porque a nossa gente merece. E com este mutirão, além de coletar entulhos e galhadas, nossas equipes também vão ajudar a proporcionar mais saúde e bem-estar aos gurupienses, já que muitos destes resíduos acumulam água e podem se tornar criadouros de mosquitos transmissores de várias doenças”, destacou a prefeita Josi Nunes, ressaltando que é preciso que a comunidade colabore com a limpeza e seja parceira desta ação.

A primeira etapa da “Operação Cidade Limpa” será iniciada segunda-feira (19) e seguirá até o dia 24, em 15 setores: Muniz Santana, Canaã, Cajueiros, Parque Residencial Cajueiros, Benedito Guida, Vila Paulista, Residencial São Paulo, Jardim Oriente, St. Leste, Jardim Sevilha, Vila São José, Jardim Flamboyant, Vila Dom Pedro, Vila Mariano e Waldir Lins II.

Como vai funcionar?

A operação recolherá entulho e galhadas, como móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, peças de metal, restos de madeira, galhas de árvores, entre outros. Segundo a Prefeitura, por questão de operacionalização, apenas resíduos hospitalares e lixos domésticos não serão recolhidos.

A Secretaria de Infraestrutura orienta aos moradores destes bairros que um dia antes de iniciar a ação, ou seja, no domingo, coloquem o entulho e a galhada que, porventura, tenham em seus quintais, do lado de fora, para que a equipe do mutirão possa recolher entre segunda-feira e sábado (de 19 a 24/04).

É preciso que o morador fique atendo as seguintes orientações:

Disponibilize o entulho no dia anterior ao primeiro dia da coleta;

O resíduo deve ser acomodado em vias públicas sendo proibido o descarte em calçadas e lotes baldios;

O não atendimento ao cronograma acarretará em multas nos termos de Código de Posturas do município (Art. 8º, da Lei 1086/94);

Os resíduos provenientes de construção de edificação devem ser destinados adequadamente pelo Executor da obra conforme o disposto no Art. 274, da Lei 1.224/98.

A cada semana a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Infraestrutura, vai divulgar a região e os bairros que serão contemplados pela “Operação Cidade Limpa”. Mais informações pelo telefone: (63) 3315-0032, de segunda-feira a sexta-feira, das 07 às 13 horas.