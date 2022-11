por Redação

“Vamos fazer esta força-tarefa no sábado com a expectativa de receber os gurupienses para colocar em dia as vacinas de toda a família. Todos os públicos estão contemplados, inclusive os bebês com comorbidade. Este será o nosso diferencial da vacinação, a inclusão dessa faixa etária que não havia entrado no esquema vacinal da Covid-19. É importante alertar sobre o surgimento de uma nova cepa em circulação, por isso é fundamental cuidar das crianças que apresentam alguma comorbidade”, frisou o secretário Municipal de Saúde, Sinvaldo Moraes.

Segundo a coordenadora do setor de Imunização do município, da SEMUS, Lilamara Miranda Tavares, neste sábado todas as salas de vacina estarão preparadas para atender a população.

“Precisamos melhorar a cobertura vacinal que está abaixo do previsto. As pessoas precisam compreender a importância de se imunizar. A vacina é a melhor forma de prevenção a doenças graves que muitas vezes deixam sequelas ou podem levar à óbito. Faço um apelo aos gurupienses, vamos vacinar!”, reforçou Lilamara.

Ainda segundo a coordenadora, para a Covid-19 apenas o imunizante Coronavac não estará disponível, por estar em falta no Estado. Para Covid-19, serão ofertadas doses de Janssen, Pfizer e AstraZeneca, para quem quiser completar o esquema vacinal. A segunda dose de reforço, ou 4ª dose, segue para os profissionais da saúde e da educação e, aos demais, a partir de 40 anos.

Além da vacina contra a Covid-19, no Dia D de Multivacinação estarão disponíveis todas as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização como a poliomielite, rotavírus humano, meningocócica C, meningocócica ACWY, pneumocócica 10, pentavalente, febre amarela, hepatite A, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus, influenza tipo B, tríplice viral e HPV.

Vacinação em bebês

Aprovada em setembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a Pfizer contra Covid-19 para bebês entre 6 meses e 2 anos e 11 meses de idade estará disponível nas 15 salas de vacina das UBSs de Gurupi e, posteriormente, seguirá sendo ofertada nas UBS’s normalmente, entrando no esquema vacinal infantil.

A partir deste sábado, 19, para os bebês será disponibilizado a Pfizer Baby, que possui um frasco com a tampa na cor vinho e é diferente dos demais imunizantes do laboratório.

O esquema vacinal dos bebês de 06 meses a 02 anos, 11 meses e 29 dias de idade será feito em três doses: sendo as duas primeiras com intervalo de 4 semanas, seguidas por uma terceira dose que deve ser administrada pelo menos 8 semanas (2 meses) após a segunda dose. É importante frisar que a vacina contra Covid-19 pode ser aplicada sem necessidade de intervalo entre os demais imunobiológicos do Calendário de Vacinação de Rotina.

De acordo com o Ministério da Saúde, nesta etapa serão contempladas as crianças entre seis meses e dois anos com as seguintes comorbidades ou condição de saúde: obesidade grave, pneumopatias crônicas graves, imunossupressão, hemoglobinopatia grave, doença cardiovascular, hipertensão arterial resistente, doença neurológica crônica, doença renal crônica, diabete mellitus, Síndrome de Down e cirrose hepática.

O Dia D de Multivacinação faz parte de uma mobilização em nível estadual, na qual a Secretaria de Estado da Saúde (SES) convoca todos os municípios para esta atividade, de acordo com os baixos índices vacinais.

Para vacinar, basta apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, Cartão do SUS, o cartão de vacinação, laudo médico para casos de comorbidades e vínculo trabalhista para profissionais de educação e saúde que receberão a 4ª dose.

Intervalos da vacina contra a Covid-19

1ª e 2ª doses:

Coronavac – intervalo de 28 dias (criança e adulto)

Pfizer – intervalo de 60 dias (criança e adulto)

AstraZeneca – intervalo de 60 dias

Janssen – intervalo de 60 dias

Doses de reforço, 3ª e 4ª doses:

4 meses após receber a dose anterior, independente da marca do imunizante.

A 4ª dose, ou segunda dose de reforço, até o momento, está liberada para os profissionais da área da educação e da saúde, além das pessoas com 40 anos ou mais.