por Wesley Silas

Os números serão apresentados na audiência pública na Câmara Municipal de Gurupi que acontece às 08h 30min, desta quinta-feira, 24.

De antemão, o Portal Atitude teve acesso a uma planilha que a prefeitura pagou com recursos oriundos da Fonte 10, ou seja, recursos próprios do município em dívidas dos ex-gestor da Secretária Municipal de Saúde no valor de, aproximadamente R$ 400 mil.

Além deste valor, tramitam ainda outros processos que somam em torno de R$ 800.000,00 que também devem ser pagos com recursos próprios do município neste momento de pandemia.