Por Redação

Foi publicado na edição desta sexta-feira, 26, do Diário Oficial de Gurupi, o edital para contratação de artistas musicais para se apresentarem no XXII Arraiá da Amizade, que vai acontecer nos dias 30 de junho e 1º de julho.

Os interessados deverão se inscrever a partir da próxima segunda-feira, 29, até o dia 02 de junho, exclusivamente pelo e-mail: [email protected] .

Para participar da Seleção Pública os interessados deverão encaminhar escaneada toda a documentação exigida no edital. A análise da documentação apresentada será efetuada por Comissão de Avaliação.

Os inscritos deverão ser músicos reconhecidos no cenário musical local e o repertório precisa ser exclusivamente nos estilos musicais Forró e Sertanejo dançante.

Conforme o edital, serão contratadas até seis apresentações musicais, para apresentação em qualquer um dos dias do mês junino, tanto no palco principal do Centro Cultural Mauro Cunha, como no Trevo da Praia.

A secretária de Cultura e Turismo, Amanda Costa, ressalta que os editais reforçam o compromisso que a prefeita Josi Nunes tem a comunidade, com os músicos e com os grupos de quadrilhas juninas. “Convidamos nossos músicos a participarem. Será uma festa linda e serão selecionados seis grupos musicais, sendo quatro para animar o Arraiá da Amizade em Gurupi e dois para o Trevo da Praia”, destacou.