A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEMEG), lançará na próxima segunda-feira, 22, edital para análise curricular, com 47 vagas destinadas ao cargo de professor. Os salários variam de R$ 1.632,20 a R$ 3.016,40 reais. As inscrições começam na terça-feira, 23, e seguem até a quinta-feira, 25.

A análise curricular será totalmente on-line e serão considerados títulos e experiências profissionais, comprovadas por meio da avaliação de currículo e de requisitos dispostos no edital.

Convocação Concursados

Dez candidatos classificados no último concurso público de 2016 e que estão no cadastro reserva foram convocados para tomar posse imediata. O chamamento foi publicado no Diário Oficial do município desta sexta-feira (19). “Temos um concurso com validade até o dia 5 de dezembro, então quisemos valorizar esses profissionais e também fazer cumprir a legislação. Foram convocados a tomar esses dez aprovados no concurso, que é a nossa necessidade efetiva no momento”, explicou Amanda Costa, secretária Municipal da Educação.

A secretária ainda explica o motivo da seleção de novos professores por meio de análise curricular. “Pode surgir questionamentos a respeito dessa contratação mediante análise curricular já que ainda existem mais aprovados, no último concurso, no cadastro de reserva. É justamente porque esses déficits não são vacância de concurso, são de servidores nossos que muitas vezes estão cedidos para outras instituições ou em licenças diversas. Há ainda os convênios ou termos de cooperação técnica com algumas instituições particulares que por não serem estrutura própria da secretaria, não podem ser gerados efetivação de servidores para estas instituições”, justificou a gestora.

O decreto de nº 399, que convoca os aprovados no último concurso público, pode ser conferido no site da Prefeitura de Gurupi e também aqui.