Por Redação

O recadastramento é obrigatório e deve ser feito por todos os servidores públicos municipais efetivos, aposentados e pensionistas, incluindo os que atuam na Câmara de Vereadores e também na Universidade de Gurupi (UnirG). Os profissionais que estão cedidos, afastados e/ou licenciados também deverão atualizar os seus cadastrados.

As alterações foram publicadas no Diário Oficial do município da última sexta-feira, 14, quando terminou o prazo da primeira fase do recadastramento. Segundo o documento, a prorrogação atende a pedidos realizados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi (SISEMG) e pela Associação dos Professores Universitários de Gurupi (APUG) e em razão também da baixa procura por parte dos servidores públicos efetivos ativos, aposentados e pensionistas.

Como fazer?

O recadastramento será feito exclusivamente de forma presencial. Todos os servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas deverão comparecer na sede do Gurupi Prev, localizada no Parque Filó Moreira, na região Sul de Gurupi. Os atendimentos acontecem de segunda à sexta-feira, das 8 às 14 horas e o telefone para contato é o (63) 9 9118 4060.

Documentação

Os servidores deverão apresentar os documentos elencados no Decreto n° 1.564, de 28 de dezembro de 2022 (clique aqui), que deverão estar legíveis e sem rasura. É preciso levar a cópia e também o documento original. Os anexos/declarações definidas no regulamento deverão ser preenchidos manualmente na sede do Gurupi Prev.