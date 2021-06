Share on Twitter

O prazo para pagar com desconto venceria em 30 de junho e a prorrogação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 15.

Conforme a Secretaria, o imposto poderá ser pago, em parcela única, com desconto de 20% até o dia 20 de agosto de 2.021, ou em até cinco parcelas, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 20 de agosto de 2.021. As parcelas restantes nos meses subsequentes, sendo a última parcela até 20 de dezembro de 2021.

A secretaria destaca que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00.

Atendimento

É importante que o contribuinte busque os meios virtuais para acessar e retirar a guia do IPTU, que está disponível no site da Prefeitura, www.gurupi.to.gov.br. Na página tem um link direto para retirar o boleto, clique aqui.

Quem preferir ir até a sede da Prefeitura deve agendar o atendimento pelo telefone (63) 3315-0020, de segunda a sexta-feira, das 08 às 14 horas; ou fazer a solicitação pelo e-mail: [email protected].