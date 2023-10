Prefeitura de Gurupi poderá levar mais de três anos para aplicar mais R$ 150 milhões disponíveis para obras estruturais

Por Wesley Silas

Gurupi passa por um momento positivo em vários setores da economia. Entre eles estão o impulsiona mento do agronegócio com investimentos pesados com abertura de empresas por toda a cidade e a efetivação Pátio Multimodal de Gurupi da ferrovia Norte Sul com a construção de um polo de cargas que está sendo construído pelo Grupo Fazendão com investimentos de mais de R$ 45 milhões que irá gerar a partir do primeiro semestre de 2024 um grande fluxo de caminhões pesados e, com isso a prefeitura de Gurupi busca parcerias com os governos Estadual e federal para construção de uma Alça Viária ligando a BR-153 a BR-1242, via Pátio da Ferrovia Norte Sul sendo a Prefeitura já abriu a estrada e anunciou que parte dos R$ 58 milhões será usado para construção de uma ponte sobre o córrego água franca. Outras obras que envolvem o transporte é a construção de uma rodoviária numa área privilegiada conseguida pela Prefeitura que também conseguiu recurso, por meio de uma emenda da senadora Dorinha (UB), a construção da via Leste-oeste com recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)no valor de R$ 25 milhões que está em andamento e oferecerá mais acessibilidade aos moradores da parte leste de Gurupi, assim como obras submersas como drenagens e mais de R$ 20 milhões para recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente); além da modernização do Aeroporto que passou a ser administrado pela Infraero, investimentos de mais de R$ 100 milhões da concessionária Ecovias Araguaia na duplicação de 11,25 km do trecho urbano da BR-153 em Gurupi com previsão de entrega para o final de 2024. Outra obra importante que dará um salto na qualidade de vidas dos gurupienses será a universalização da rede de esgoto que colocará Gurupi a partir de 2024 entre as 70 melhores cidades do País em índice de melhorias no saneamento e com uma pontuação de 70% do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Entrevista

Para esclarecer sobre os andamentos destas obras de peso e que muitos gurupienses encontram-se ansiosos, entrevistamos a prefeita Josi Nunes em que ela comenta sobre os avanços humanos e econômico que fará Gurupi uma cidade referência em modernidade nesta construção que levará três anos, por meios dos investimentos citados acima e investimentos de R$ 19 milhões para transformar Gurupi em uma Cidade Inteligente.