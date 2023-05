Por Redação

A reunião foi conduzida pela consultora do Sebrae, Elizabete Cerutti, por meio da metodologia do programa Cidade Empreendedora. A reunião foi dividida em dois momentos, com duas oficinas de trabalhos, onde as lideranças tiveram a oportunidade de manifestar opiniões sobre a gestão municipal, as necessidades e sugestões de melhorias para a economia de Gurupi.

“As estratégias que serão implementadas irão contribuir para um ambiente competitivo e propício para atrair novos empreendimentos e com isso promover o fortalecimento dos pequenos negócios locais. Toda a construção está sendo desenvolvida por 6 setores que registraram estratégias possíveis para superar os principais desafios e aproveitar as oportunidades que o ambiente da cidade proporciona”, explicou a Consultora.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, destacou que a gestão municipal está atenta às demandas voltadas ao fortalecimento da economia e sempre aberta a construir parcerias nesse intuito.

“As discussões têm sido muito produtivas e a participação tem sido muito representativa de todos os segmentos empresariais, independente da categoria. O programa Cidade Empreendedora já é uma realidade e está cada vez mais fortalecido com essa participação efetiva das pessoas que representam os segmentos que fazem o desenvolvimento de Gurupi”, afirmou Dias.

Os seis setores são: comércio e serviço; agronegócio; indústria; feirantes; economia criativa; hotéis e restaurantes. Neste contexto, foi criado o comitê gestor que é composto pela sociedade civil, empresarial, instituições e governo municipal.

O comitê gestor será responsável pela elaboração do planejamento de desenvolvimento econômico local que após concluído será publicado