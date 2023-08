por Redação

A Prefeitura de Gurupi, reforçando o compromisso da gestão de pagar o funcionalismo público municipal em dia e dentro do mês vigente, efetuará o pagamento da folha salarial dos servidores públicos municipais referente ao mês de agosto nesta quinta-feira, 31.

O valor bruto disponibilizado será de R$ 12.313.377,54 (doze milhões, trezentos e treze mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Deste montante, R$ 8.919.899,40 (oito milhões, novecentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) são referentes ao valor líquido, que serão injetados diretamente nas contas dos servidores. A diferença de R$ 3.393.478,14 (três milhões, trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos) corresponde ao desconto de imposto de renda, contribuições previdenciárias e outras deduções.

Os valores serão creditados nas contas dos servidores no decorrer do dia, de acordo com o sistema de compensação de cada instituição financeira em que o servidor tem conta.