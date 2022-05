Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida, bem-estar e saúde à população, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Coordenação da Saúde Bucal da Secretaria de Saúde, lançou o Projeto Próteses Dentárias, que vai entregar próteses gratuitas aos pacientes da rede pública de saúde. A solenidade aconteceu nesta sexta-feira, 27, no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, e contou com a presença de várias autoridades locais.

“Além dos tratamentos dentários especializados, agora nós também vamos oferecer as próteses dentárias. Mais um serviço para a nossa comunidade que vai melhorar a autoestima, vai fazer com que as pessoas possam sorrir, possam ser mais felizes. E eu estou ainda mais feliz em ver esta ação ser realizada aqui no CEO, que é fruto de um trabalho meu, enquanto Deputada Federal, que destinei recurso para a construção deste sistema”, afirmou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, em seu discurso, destacando ainda que as próteses dentárias vão além da estética, o sorriso reflete o bem estar, o estado de espírito, o sentimento da pessoa.

O uso das próteses dentárias é indicado em casos de ausência total ou parcial de dentes sob a necessidade de reabilitação bucal em todas as suas funções: estética, fonética e mastigação. A prótese é uma forma artificial de substituição dos dentes naturais.

Presente no evento o Vice-prefeito, Gleydson Nato, lembrou que há muitos anos não existia esse projeto em Gurupi e que é uma felicidade poder voltar a ofertar as próteses dentárias gratuitamente à população.

“O bem-estar e a saúde sempre foi o nosso compromisso com a população. Para que as pessoas se sintam felizes, a felicidade começa com a alegria no rosto, começa pelo sorriso. Estamos cuidando do coração e dos sorrisos. Vamos implementar muitos outros projetos como este, que restabeleça o sorriso e a qualidade de vida das pessoas”, frisou o Vice-prefeito.

A coordenadora da saúde bucal em Gurupi, Lorena Paula de Freitas, destacou o empenho da gestão e dos servidores para a implementação deste projeto.

“Desde que assumi a coordenação conto com uma gestão municipal comprometida com a saúde e qualidade de vida dos cidadãos. Além de uma equipe dedicada e empenhada em fazer valer o compromisso com os gurupienses. Hoje é dia de celebrar mais uma conquista, mais um serviço de especialidade odontológica acessível à população”, comentou.

O secretário de saúde, Sinvaldo Moraes, ressaltou que o trabalho da atual gestão é fazer com que cada vez mais os cidadãos se sintam acolhidos pelo poder público, com a dignidade e os direitos que lhe são conferidos.

“Nossa missão é trabalhar para dar condições de trabalho aos profissionais, com vistas a entregar um serviço de excelência à população. Mais do que dentes, as próteses significam dignidade, bem estar e saúde”, afirmou.

Como se beneficiar

A partir de agora, os pacientes que necessitam de próteses dentárias poderão procurar a UBS mais próxima da sua casa, onde passarão por uma avaliação técnica odontológica e, de acordo com o diagnóstico, serão encaminhados para o procedimento especializado, no CEO, para a moldagem e recebimento da prótese.

As próteses serão confeccionadas por duas empresas credenciadas da área que dispõem o serviço, via licitação. O investimento para a implementação deste projeto é proveniente de repasse do Ministério da Saúde, por meio do Programa Brasil Sorridente, do qual fazem parte os laboratórios regionais de prótese dentária.

Ainda de acordo com a coordenadora da saúde bucal, Lorena Paula de Freitas, a rede de odontologia municipal oferece acompanhamento desde a fase primária, que é a identificação da necessidade de adaptação bucal para receber a prótese, até a etapa final, ou seja, a colocação das próteses (superior e inferior, total ou parcial) nos pacientes. “É um projeto que Gurupi nunca teve e, agora, conseguimos implementar com o apoio de toda a rede da saúde bucal e da gestão municipal”, celebra Lorena.

Presenças

Também estiveram presentes no lançamento do Projeto Próteses Dentárias, o presidente da Câmara de Vereadores de Gurupi, Rodrigo Maciel, os vereadores André Caixeta, Jair do Povo, Matheus Monteiro e Zezinho da Lafiche; além dos servidores da secretaria municipal de Saúde e odontólogos do município.