por Wesley Silas

Se tornou clichê nas redes sociais reclamações sobre para onde foi o dinheiro do Governo Federal repassado para o combate a Covid-19. Segundo o secretário Municipal de Administração, Valdeci Júnior em 2021 o município de Gurupi não recebeu nenhum recurso do Governo Federal para o combate à Covid-19, enquanto em 2020 foram destinados mais de R$ 6 milhões. “Até a data de hoje não veio nenhuma verba do Governo Federal relacionada a Covid-19 para a cidade de Gurupi”, disse.