por Redação

Com grande expectativa, a estrutura para o tradicional Arraiá da Amizade já está sendo montada pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O evento acontecerá nesta sexta-feira, 30, e sábado, 01, no Centro Cultural Mauro Cunha, e promete animar e encantar moradores e visitantes com apresentações juninas e shows com artistas regionais.

O evento, que já está na sua XXII edição, é considerado uma das principais festas juninas do Estado. O Arraiá da Amizade atrai milhares de pessoas a cada edição, consolidando-se como uma tradição na região Sul do Tocantins. Com sua atmosfera alegre e acolhedora, a festividade celebra a cultura nordestina e resgata as raízes da tradição junina, proporcionando momentos de diversão e confraternização.

A estrutura para esta edição conta com tablado para as apresentações, arquibancadas para o público com capacidade para 1.200 pessoas e praça de alimentação. A secretária municipal de Cultura, Amanda Costa, destaca que tudo está sendo cuidadosamente preparado para receber os visitantes com conforto e segurança. “Com a estrutura em fase final de montagem, tudo está sendo preparado para receber os visitantes de forma acolhedora para garantir que o Arraiá da Amizade seja um evento memorável. A expectativa é que o público desfrute de dois dias repletos de animação, música, dança e muita diversão, em uma festa que já se tornou um marco no calendário cultural da região”, disse.

Programação

Sexta-feira (30):

– Apresentações de Quadrilhas

– Competições individuais de Rainhas

– Casais de Noivos

– Escolha da Rainha Mirim

– Shows com Mario Souza, Skema do Brasil e Luciana Lucena

Sábado (01):

– Disputa da premiação das Quadrilhas Juninas (Dois grupos: Estilizadas e Escolares/Comunidade)

– Shows com Tok Geral, Deusa Pinheiro e Nailson Lima