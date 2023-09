Por Redação

Alongamento, dança, teatro, atividades neurais e hidroginástica serão as atividades oferecidas. Os idosos participantes serão acompanhados por profissionais e poderão se inscrever em quantas atividades quiserem. O intuito é proporcionar benefícios físicos, mentais e emocionais. “ A prefeita Josi Nunes tem um olhar especial pelas pessoas da melhor idade e está muito feliz com a realização desse projeto que vem ampliar o atendimento a esse público. Nos CRAS do Município já temos ações para os idosos e agora vamos atender também aqueles que moram no centro e entorno”, disse o Secretário de Governo Silvério, que representou a Prefeita no lançamento do projeto.

Para a secretaria de Assistência Social e Cidadania, o “Projeto Envelheser” é importante para ampliar a rede de apoio social do idoso.

“Cuidar do idoso é cuidar da nossa história. A Josi prioriza uma gestão humanizada e esse projeto vem de encontro com essa missão, é muito mais do que uma atividade física ou cognitiva, é melhorar a autoestima dos nossos idosos e propiciar a eles a oportunidade de sociabilização”.

A aposentada Joana Gomes de Brito, 60 anos, disse agradecida: “estou tão satisfeita pois essas atividades são muito boas para gente da nossa idade, eu mesma tinha vontade de fazer alguma atividade para fortalecer minha memória e agora vou ter a oportunidade”.

Inscrições e início das atividades

As inscrições seguem até o dia 22, das 08h às 13h30 no Centro de Convenções Mauro Cunha, na Avenida Maranhão entre as Ruas 2 e 3. As aulas iniciam no próximo dia 2 de outubro e ocorrerão de segunda a sexta-feira, também no Centro de Convenções Mauro Cunha, exceto a hidroginástica que será na piscina da sede do Programa de Atividades Físicas e Esportivas (Proafe), que fica próximo ao centro administrativo da UnirG.

“A princípio vamos atender 50 idosos, mas para 2024, vamos ampliar essas vagas”, explicou o diretor de Cidadania, Wylker Saraiva.

Dias da semana e horários

Segunda-feira

Alongamento

Turmas: 16h30 e 17h30

Terça-feira

Dança

Turmas: 19h e 20h

Quarta-feira

Teatro

Turmas: 16h30 e 1730

Quinta-feira

Atividades Cognitivas

Turmas: 15h30 e 16h30

Sexta-feira

Hidroginástica

Turmas: 15h30 e 16h30.