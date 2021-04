A Prefeitura Municipal de Gurupi, por meio da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal do Idoso (CMI), realiza a Campanha “Declare Seu Amor” para incentivar pessoas físicas e jurídicas a fazerem doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso.

por Redação

De acordo com o secretário de Assistência Social, Gleydson Nato, a Campanha “Declare o seu amor” tem como objetivo conscientizar e mobilizar a população a doar parte do Imposto de Renda para projetos sociais voltados aos menores de idades e a população idosa de Gurupi. Entre eles estão incluídas as ações de combate à exploração e o abuso sexual de menores, trabalho infantil, violência doméstica, parcerias com instituições como AGAB, APAE, Casado Idoso, programa Bombeiros Mirins e outros.

Segundo Vinícius Martins, Diretor Municipal do Idoso, a doação é uma forma de garantir que os recursos permaneçam na cidade e possam ser aplicados logo. “Quando não é doado, o valor acaba indo para Brasília, sendo que poderia ficar aqui no município”, explica.

O valor das doações não pode ultrapassar o limite de 6% do Imposto de Renda (IR) devido da pessoa física e de 1% da pessoa jurídica.

O prazo da declaração do imposto de renda é até 30 de abril. Para mais informações envie um e-mail para [email protected], ou ligue a Sala dos Conselhos: 3301-4318.