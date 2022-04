Por Redação

Nesta terça-feira, 19, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, visitou o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), para conferir o estoque de medicamentos do município, que foi abastecido para atender a população gurupiense. Foram R$ 1,2 milhão de investimento, para suprir a atenção básica.

A visita da prefeita foi acompanhada pela diretora municipal de Saúde, Margarete Carneiro, que afirmou que a aquisição de medicamentos foi baseada na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, que contém remédios de pressão, diabetes, colesterol, ansiolíticos, entre outros medicamentos para atender as farmácias do município, e unidades como UPA, CAPS I e CAPS AD III.

Para a prefeita Josi Nunes, a gestão tem priorizado a qualidade no atendimento e ampliado os investimentos na Saúde.

“Vim fazer uma visita de rotina no almoxarifado, e estamos observando cada dia mais um salto de investimentos na nossa saúde. Recebemos aqui aproximadamente R$ 1,2 milhão em investimentos para a atenção básica, que são aqueles medicamentos que o cidadão precisa no dia a dia quando faz a consulta no posto de saúde. Estamos aqui acompanhando o trabalho, porque a qualidade na saúde de Gurupi é o nosso foco”, destacou.

A diretora Margarete explicou que os medicamentos já estão sendo direcionados para as unidades.

“Estamos muito felizes pois apesar de algumas dificuldades como a falta de medicamentos no mercado e a instabilidade de preços, devido à Pandemia, a gestão municipal vem priorizando o abastecimento de medicamentos e conseguimos fazer uma compra expressiva, principalmente para a atenção básica. Os medicamentos já estão sendo distribuídos para as farmácias do município, todas à disposição com farmacêutico na orientação medicamentosa para os pacientes, assistindo o cidadão gurupiense”, comentou.