Por Redação

O primeiro será nesta segunda-feira, 10, no setor Vale do Sol, das 8 às 12 horas. As equipes dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), farão vistorias em casas, lotes baldios e empresas, orientando e conversando com os moradores sobre cuidados contra o mosquito. O objetivo é identificar possíveis criadouros e focos e eliminá-los, além de conscientizar sobre os riscos à saúde provocados pelo Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

O outro mutirão está agendado para o dia 20 de outubro, das 8h às 12h, no setor Campo Bello.

Combate e conscientização

O trabalho de conscientização, de prevenção e combate às arboviroses, dengue, zika e Chikungunya, provocadas pela picada do mosquito Aedes Aegypti realizados pelos Agentes de Combate às Endemias é constante em Gurupi. Além das atividades tidas como rotineiras, a Vigilância Epidemiológica também promove mutirões de limpeza, quando necessário, bloqueio químico e palestras educativas em escolas ou instituições.

O intuito da Secretaria Municipal de Saúde é intensificar as ações de combate aos criadouros do mosquito transmissor no município, principalmente neste momento que antecede o período chuvoso