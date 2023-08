Por Fernando Vieira – Secom Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deu início ao desassoreamento do Córrego Mutuca, na região central da cidade. Os serviços tiveram início na manhã desta quarta-feira, 09, concentrando-se no trecho do córrego que percorre a Avenida Beira Rio até a Rua P, no setor União V.

O engenheiro da Infraestrutura, Rodrigo Coelho, explicou que o desassoreamento é um procedimento crucial para garantir a eficácia do sistema de escoamento de águas pluviais, prevenindo inundações e minimizando os riscos decorrentes de transbordamentos. O serviço envolve a utilização de maquinários como escavadeira e caminhão caçamba para a remoção de resíduos, detritos e sedimentos que se acumularam no leito do córrego ao longo do tempo, melhorando assim a capacidade de drenagem.

“O desassoreamento é fundamental para manter o escoamento eficaz do córrego na região urbana. A remoção dos resíduos acumulados vai permitir que a água flua melhor e assim evitar problemas como alagamentos e inundações”, afirmou o engenheiro.

A secretária Municipal de Infraestrutura, Juliana Passarin, destacou a importância desse serviço para a comunidade de Gurupi e enfatizou que a ação vai proporcionar maior segurança.

“Estamos focados em garantir a segurança e o conforto dos cidadãos gurupienses. Com o desassoreamento do Córrego Mutuca, reduziremos significativamente os riscos de alagamentos que ocorrem há anos nesse trecho, proporcionando um ambiente mais seguro e tranquilo para todos que trafegam neste local no período chuvoso”, afirmou.

O serviço também conta com o apoio da Agência Municipal de Trânsito e Segurança (AMTT), que sinalizou parte do trecho da Avenida Beira Rio, para que as equipes da Infraestrutura realizem o trabalho com segurança no trânsito da região.

Aprevisão da Secretaria de Infraestrutura é concluir o serviço em até 15 dias