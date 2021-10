Segundo o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes, a consulta pública já está disponível no aplicativo, e para opinar, é simples. “Basta baixar o aplicativo Colab, fazer o cadastro, ir na aba pesquisas, clicar e responder às perguntas sobre os 7 eixos temáticos que são inerentes ao PPA, lá o cidadão vai poder responder sobre saúde, infraestrutura, educação, cultura, mobilidade urbana, esporte, lazer e muito mais”, explicou.

Ainda de acordo com o secretário, são sete questões de múltipla escolha e sete questões abertas para o cidadão emitir sua opinião sobre cada área. “É muito importante a participação de toda a comunidade. A construção do PPA é a materialização de uma Lei sobre o que a gestão vai executar nos próximos 4 anos. Lembrando que a elaboração do PPA seguiu todo um norte administrativo. Aquilo que foi levado às ruas pela prefeita Josi Nunes e pelo vice Gleydson Nato, e que agora será a concretização do que a administração irá realizar em cada área”, completou Lucas.

A consulta pública ficará aberta até o dia 29 de outubro.

Como participar?

1 – Acesse o Colab neste link: : https://consultas.colab.re/ppagurupi

ou, se preferir, baixe o Aplicativo: https://www.colab.re

2 – Faça o seu cadastro;

3 – Responda à consulta pública.