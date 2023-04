Por Wesley Silas

A nota foi publicada após um acordo que levou o fim da greve dos professores que durou 17 dias no mês de setembro de 2022 em que a Secretaria Municipal de Educação se comprometeu em não cortar os pontos dos professores

“A discussão para revisão do PCCR está sendo realizada em conjunto com o Sintet (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Tocantins) e com o Sisemg (Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Gurupi), inclusive com a realização de várias reuniões para tratar do tema”, informou.

Conforme a nota: “Assim que as duas matérias forem concluídas, serão encaminhadas para a tramitação, análise, discussão e votação na Câmara de Vereadores de Gurupi. Após a aprovação, a Prefeitura de Gurupi realizará o pagamento do novo piso e implementará a revisão do PCCR”.

Comunicado aos Profissionais da Educação

03/04/2023

A Prefeitura de Gurupi informa que irá implementar o novo piso salarial dos professores, na forma como foi estabelecida na portaria publicada pelo Governo Federal, inclusive com pagamento retroativo.

Secretaria de Educação

Prefeitura de Gurupi