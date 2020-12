Prefeitura de Gurupi entrega CEMEI Professor Josué Alves Moreira com capacidade para atender 300 crianças

Alguns dos atos do fechamento da gestão do prefeito, Laurez Moreira aconteceram na terça-feira, 22, durante a continuidade à programação de inaugurações que marcam os oito anos da sua gestão. Pela manhã, entregou 466 escrituras de regularização fundiária de sete bairros e à noite inaugurou o sexto Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) do município, no bairro Jardim Medeiros.

por Redação

A entrega das escrituras definitivas ocorreu no Centro de Convenções Mauro Cunha, onde mais de 400 famílias concretizaram o sonho de receber o tão aguardado documento que comprova a propriedade da sua casa. Os bairros contemplados foram o setor Nova Fronteira, Vila São José II, Santa Maria, Jardim Medeiros, Aeroporto III, Jardim Tropical e Residencial São José.

Ao todo, foram entregues ao longo da gestão do prefeito Laurez 2.823 escrituras em diversos bairros. “É uma alegria imensa poder realizar o sonho das famílias que tanto aguardaram receber a escritura do seu imóvel”, disse o prefeito. Um dos moradores que receberam o documento foi o Antônio Tavares Guimarães, residente da Vila São José II. “Sou muito grato ao prefeito por receber minha escritura, hoje fico seguro e satisfeito em comprovar que o lugar onde moro é realmente meu”, afirmou.

CEMEI

Á noite, o prefeito Laurez entregou mais uma obra, o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professor Josué Alves Moreira, do bairro Jardim Medeiros. Com esta unidade, já são seis CEMEI´s entregues em sua gestão. A unidade inaugurada atenderá mais de 300 crianças com estrutura de primeira qualidade.

Para o prefeito, entregar outro CEMEI para a população gurupiense é gratificante.

“Quando assumi a prefeitura Gurupi não tinha nenhum CEMEI e hoje estamos com seis. É um avanço muito significativo para a educação do município, e poder ter proporcionado isso me orgulha muito, a sensação é de dever cumprido”, relatou o gestor.

Programação

As inaugurações continuam a partir do próximo domingo (27). As 08h será a entrega da Feira Coberta e novo Mercado Municipal Clemente Ciel dos Santos. E as 09h a pavimentação asfáltica do bairro Cidade Industrial.