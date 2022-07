Por Redação

Entre os assuntos da reunião, foi definido o local do evento, que será no Parque de Exposições Agropecuárias Antônio Lisboa da Cruz, que, segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, é o espaço com estrutura ideal para a realização de uma feira de grande relevância para o Estado do Tocantins.

“Já temos a participação garantida de mais de 100 expositores. Vamos levar o máximo de participantes que pudermos. Vamos trazer a participação do empresariado em todos os níveis, desde agricultores familiares até os grandes empresários. Pretendemos que além dos negócios, o evento seja também uma feira de inovação tecnológica, para apresentar novidades em todos os setores, comércio, indústria, serviços e produção agropecuária, entre outros segmentos”, disse Pedro Dias.

O secretário explicou ainda que a realização da 1ª Feira Agrotecnológica mostra o quanto a Prefeitura de Gurupi tem buscado ampliar os mercados para várias atividades de produção, especialmente a agricultura familiar. “Queremos fazer um evento em escala abrangente, não apenas uma feira com caráter local. Vamos convidar municípios vizinhos para que possam participar efetivamente apresentando também seus produtos, insumos e serviços que tenham para oferecer, queremos fazer uma grande feira”, comentou.

Ainda de acordo com Pedro Dias, a Prefeitura já tinha em seu planejamento a realização de uma feira para a Agricultura Familiar, mas se uniu a parceiros para a realização do evento, incluindo-o na mesma programação da Fenesul, ampliando assim o alcance e a repercussão da feira a nível estadual.

Parceiros

A Fenesul e a Feira Agrotecnológica serão realizadas em parceria entre a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Programa InovaGurupi, o Consórcio Multifinalitário da Região Sul/TO, ACIG, CDL, Sebrae, Sindicato Rural de Gurupi, Governo do Estado, Governo Federal, as Universidades, entre outros importantes parceiros.

Fenesul

A Fenesul é uma das mais longevas e tradicionais feiras de negócios da região, chegando em 2022 à sua 16ª edição, trazendo a novidade da 1° Feira Agrotecnológica. O ambiente trabalhará com marcas e profissionais segmentados: Comércio varejista; Moda, Beleza e estética; Construção; Feirão de Veículos; Agropecuária; Mecânica; Saúde; Calçados; Vestuário; Food & Drinks Experience, Leilões de animais de pequeno e grande porte; entre outras áreas.

O evento promete uma completa imersão de negócios, networkings, conteúdo e experiências. A feira oferece a oportunidade para promoção de produtos e iniciativas de negócios nacionais e internacionais, lançamento de tendências do mercado, posicionamento de marcas em diferentes segmentos, geração intensa de negócios entre os participantes e muito mais.

Presenças

Além do secretário Pedro Dias, a reunião contou com a presença do presidente da ACIG, Jair Sakai; da secretária de Ciência e Tecnologia, Lady Sakay; da diretora de Indústria e Comércio, Daniella Vitorino; da coordenadora do Programa InovaGurupi, Adriana Terra; e empresários.