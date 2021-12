por Redação

Na tarde desta quarta-feira, 01, os organizadores do campeonato foram recebidos pela prefeita Josi Nunes, para discutir os detalhes da parceria.

“Na nossa gestão nós vamos dar incentivo a todas as modalidades esportivas e vamos fazer um calendário esportivo. Então, não poderíamos deixar de dar apoio à Copa do Craque, que é uma tradição em Gurupi. Essa competição é muito importante porque atrai pessoas de toda a região Sul, aquece a economia e traz alegria para a nossa gente”, frisou a prefeita.

A Prefeitura de Gurupi está dando apoio na construção do campo, na premiação, na estrutura física, disponibilizando tendas e banheiros químicos. “O evento sempre contou com o apoio da gestão pública municipal e desta vez não seria diferente. A Prefeitura e a Secretaria de Juventude e Esportes não mediram esforços para poder contribuir com a realização desta 34ª Edição da Copa do Craque”, afirmou o diretor de esportes, Paulo Magalhães.

Além da Secretaria de Juventude e Esportes, também estão envolvidas nesta parceria a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está atuando na construção do novo campo onde a Copa do Craque será realizada; e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que fez a topografia da área, que é de aproximadamente 10 mil metros quadrados.

O presidente da LETA, Wilson Castilho, agradeceu pelo apoio do poder público e falou sobre as novidades desta edição.

“A Prefeitura está dando todo apoio, construindo o novo campo da Copa do Craque, que é uma tradição na cidade de Gurupi. São 35 anos de existência. Por 32 anos a Copa do Craque foi realizada no campo do Setor Aeroporto e agora vem para o outro lado da cidade, no Setor Nova Fronteira”, explicou Castilho.

Neste ano, a Copa do Craque vai acontecer em novo local. O campo está sendo montado na Av. C do Setor Nova Fronteira, ao lado de uma beneficiadora de arroz. Segundo a LETA, a competição deve contar com a participação de 16 equipes, com cerca de 550 atletas.

A disputa deve começar no dia 11 deste mês, com a abertura prevista para às 14 horas. “Esperamos um público de 2 mil pessoas por final de semana e a grande final deve acontecer no primeiro final de semana de fevereiro de 2022”, afirmou Wilson Castilho.