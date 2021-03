A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o vice-prefeito, Gleydson Nato, participaram nesta quarta-feira, 03, de uma reunião no Palácio do Araguaia, em Palmas, com o Governador Mauro Carlesse, que assinou um termo de cooperação técnica com Gurupi. Intercâmbio de informações, experiências, tecnologia administrava e projetos estão previstos na cooperação. Assim como serviços de conservação das estradas vicinais e massa asfáltica para serviços de tapa-buracos.

por Redação

“Um dos motivos da nossa visita hoje em Palmas foi para assinar esse termo de cooperação técnica com o nosso grande parceiro, que é o governador Mauro Carlesse. Com isso nós podemos compartilhar uma série de ações, intercâmbio de informações, experiências, tecnologia administrava e projetos entre o governo estadual e a nossa cidade”, disse Josi Nunes, reforçando que a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado traz melhorias e mais benefícios para toda a população gurupiense.

“Nós estamos sempre buscando todo e qualquer tipo de convênio que possa vir efetivamente a trazer melhorias para a nossa cidade e para nossa gente”, frisou o vice-prefeito.

Infraestrutura

Também hoje, em Palmas, a prefeita e o vice-prefeito estiveram reunidos com a Secretária Estadual de Infraestrutura, Cidades e Habitação e Presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Juliana Passarin.

Foi assinado um termo de cooperação técnica entre o município e a Ageto, que deve disponibilizar para Gurupi vários equipamentos e materiais que serão utilizados na realização de serviços de conservação das estradas vicinais. Segundo o documento, que tem validade de um ano, a agência também vai enviar massa asfáltica para serviços de tapa-buracos das ruas e avenidas de Gurupi.